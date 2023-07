Pignorati uffici in Passeggiata, ma la società non aveva titolo per farlo

Pignorati uffici e l’intero immobile in Passeggiata da parte di una società di cartolarizzazione che – come sentenziato dal giudice – non aveva titolo per farlo.

Battaglia vinta al tribunale di Lucca per una società di servizi di Viareggio a cui era stato notificato un precetto per 797mila euro. La vicenda ha inizio il 28 luglio 2009 quando viene stipulato un mutuo fondiario per 700mila euro con il Banco Bpm spa per l’acquisto di un immobile in Passeggiata dove vengono allestiti uffici di dipendenti e titolari; poi quel mutuo si rivela pesante da sostenere e la società si trova in affanno. A farsi avanti è una società di cartolarizzazione sostenendo di aver acquistato il credito dall’istituto bancario e aprendo un lungo contenzioso – con tanto di pignoramento dell’edificio – che si è concluso con il riconoscimento di difetto di titolarità per esigere la somma. Infatti la società viareggina – oltre ad eccepire usura e contestando su più profili il quantum richiesto – ha contestato la legittimazione ad agire. La società di cartolarizzazione ha prodotto unicamente la notizia della cessione sulla gazzetta ufficiale, nonché due dichiarazioni del Banco Bpm, nelle quali si dava atto dell’avvenuta cessione del credito medesimo. Ma mai il contratto di cessione che è il documento principe del possesso del titolo ad agire. "La Cassazione – spiega l’avvocato Roberto Polloni specializzato in diritto bancario – si è chiaramente espressa sul fatto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale". Quindi il giudice Michele Fornaciari non solo ha dichiarato la non titolarità del credito, ma ha anche confannato la società di cartolarizzazione a rifondere le spese di lite per 10mila euro.

Fra.Na.