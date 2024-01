Pietre d’inciampo in piazza Viani e note alla Gamc

VIAREGGIO

Una ricorrenza importante e da celebrare, quella della Giornata della Memoria, per ricordare uno dei periodi più oscuri della storia dell’umanità, e far sì che ciò non ricapiti più. In concomitanza del 27 gennaio, il Comune di Viareggio, insieme all’ANPI, all’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea e il sostengo di iCare, ha organizzato una serie di eventi che si terranno tra venerdì e domenica. Il primo appuntamento è per il 26 gennaio. La giornata inizierà con l’evento "Messa a dimora delle pietre d’inciampo", alle 9.30 in piazza Viani con quella dedicata a Jeannette Levi e alle 10 in piazza Margherita a Umberto Boni. Il teatro Eden farà da sfondo, alle 10.30, di "Figure e vicende della deportazione politica e razziale a Viareggio", incontro condotto da Stefano Bucciarelli con i ragazzi delle scuole superiori della città, che vedrà la presenza del sindaco Giorgio del Ghingaro, di Riccardo Bertini, vicepresidente ANPI e Paolo Molco, rappresentante della Comunità Ebraica, e gli interventi di Silvia Angelini con uno sguardo su "Le memorie cittadine sulla persecuzione ebraica" e di Filippo Gattai Tacchi sulla "Deportazione di un personaggio scomodo: Cravache". Domenica 28, alle 17, alla Gamc, Fabrizio Berto e Andrea Gottfried terranno un concerto di musiche ebraiche per violino e pianoforte. Cui seguirà il racconto delle biografie di Jeannette Levi e Umberto Boni, a cura di Filippo Gattai Tacchi e Silvia Angelini.