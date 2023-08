Pietrasanta Sviluppo Confermato Bertagna

Il sindaco Alberto Giovannetti ha confermato Pietro Bertagna nel ruolo di presidente e amministratore unico della società Pietrasanta Sviluppo Spa che gestisce, per conto del Comune, il servizio di refezione scolastica, il bagno Pietrasanta, le affissioni e il controllo delle aree di sosta a pagamento. "Bertagna, nei primi tre anni alla guida della società, ha fatto un buon lavoro – spiega il primo cittadino – non solo nella gestione economica ma assumendo anche iniziative di rilancio importanti, come l’ammodernamento del nostro stabilimento balneare. In ragione, dunque, di quella continuità che ho fin dai primi giorni indicato come strada maestra del mio secondo mandato amministrativo, ho voluto dare al presidente uscente l’opportunità di proseguire nel lavoro intrapreso". "Ringrazio il sindaco Giovannetti per la fiducia – parole di Pietro Bertagna – e tutto il personale della Pietrasanta Sviluppo che mi ha accompagnato nei primi tre anni e con cui non vedo l’ora di ripartire. Nonostante il peso schiacciante della pandemia, siamo comunque riusciti a cogliere risultati di tutto rispetto: abbiamo riqualificato e valorizzato l’area produttiva ex Pio Campana, che era in abbandono; rinnovato attrezzature, cabine e giardini del bagno Pietrasanta, dove sono più che ottime le premesse per superare il fatturato-record di 465 mila euro registrato nel 2022". Pronti a essere ripresi progetti e obiettivi che la scadenza dell’incarico (aprile 2023, con la presentazione dell’ultimo bilancio societario) aveva costretto in stand by: fra i principali, la costruzione degli uffici nella zona ex Pio Campana e la riqualificazione dell’area Macelli, operazione quest’ultima che sarà possibile avviare non appena entreranno in completa operatività i nuovi piani urbanistici.