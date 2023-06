PIETRASANTA, Protesta dei Residenti per Striscia Continua sulla Aurelia

Non si ferma la protesta dei circa 200 residenti di Montiscendi che hanno firmato una petizione per contestare la striscia continua tracciata da Anas sul tratto di Aurelia compreso tra Querceta e Montignoso (nella foto). Pochi giorni fa i cittadini sono tornati alla carica con una lettera inviata al prefetto Francesco Esposito visto che il recente colloquio con una dirigente della stessa prefettura non ha lasciato gli abitanti soddisfatti. A causa della striscia continua i residenti e le attività lamentano infatti grossi disagi vista l’impossibilità di entrare direttamente nelle loro proprietà collocate a mare della statale. "Dopo aver provveduto ad asfaltare il manto stradale – scrivono i cittadini – Anas ha ordinato tassativamente di tracciare la striscia continua in base a presunti ordini arrivati dalla direzione regionale. Innanzitutto contestiamo il fatto che la striscia sia stata realizzata senza alcun preavviso, cosa che avrebbe dovuto far intervenire la prefettura per un immediato ripristino della linea tratteggiata visto che ora, per non rischiare sanzioni, siamo costretti a percorrere svariati chilometri per poter entrare nelle nostre case e attività".

Dopo aver invocato controlli anche sull’alta velocità dei mezzi in quel tratto di Aurelia ("abbiamo più volte chiesto l’intervento delle autorità, ma inutilmente"), i cittadini ricordano al prefetto che Anas per consentire loro di tornare alla situazione precedente, con possibilità di accesso diretto, ha chiesto una serie di documenti che ad ogni famiglia verrebbero a costare non meno di 600 euro. "Anas tra l’altro – concludono – si riserverebbe di accettare o meno le richieste. È una situazione gravissima dimenticata da tutti a cui il prefetto deve porre rimedio".

d.m.