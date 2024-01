"Pietrasanta: Progetto di Reinserimento Sociale Confermato per il 2024"

Formula vincente non si cambia. La fortunata sperimentazione avviata la scorsa primavera ha convinto la giunta a confermare anche per il 2024 la custodia e vigilanza dei bagni pubblici di piazza Statuto oltre che dei parchi pubblici attraverso l’assegnazione delle borse lavoro. Consolidando, in questo modo, il progetto di reinserimento sociale elaborato dal Comune insieme alla Consulta del volontariato. Dal 2 gennaio, infatti, 13 cittadini residenti, scelti tramite apposito bando, hanno iniziato a occuparsi dell’apertura e chiusura di sei parchi pubblici e dei servizi igienici. Inoltre tre di loro saranno a disposizione anche dell’ufficio turismo per dare un supporto operativo al personale in occasione di eventi particolari. "Lo strumento della borsa lavoro si è rivelato fin da subito molto valido – sottolineano l’assessore al sociale Tatiana Gliori e quello all’associazionismo Andrea Cosci – sia per contrastare l’esclusione dei soggetti più fragili dal circuito lavorativo, situazione che spesso degenera in vero e proprio isolamento, sia per ricevere un contributo prezioso in quelle piccole attenzioni che vanno a migliorare la quotidianità di chi vive o si trova in visita a Pietrasanta".

Per questo progetto, non a caso, il Comune ha investito oltre 50mila euro. "Al bando, chiuso a fine novembre, avevano partecipato una trentina di persone – aggiunge il presidente della consulta Andrea Galeotti – con i colloqui che hanno riguardato i 22 ammessi per capire la loro effettiva disponibilità. I 13 borsisti riceveranno un compenso mensile ma quello che più conta è la dignità e il senso di concreta utilità che porta con sé questo progetto: al sindaco, agli assessori e agli uffici comunali che hanno deciso di dargli seguito va il mio più sincero plauso e ringraziamento". I parchi interessati dal progetto sono quello della Lumaca e della Fontanella, gli spazi a Focette, Fiumetto e al quartiere Africa e l’area in via Monteverdi a Ponterosso, dov’è stato predisposto a partire da domani anche un turno pomeridiano di sorveglianza per rispondere ai recenti atti di vandalismo. In inverno i parchi aprono con orario 8-18 e i bagni pubblici 9-19.