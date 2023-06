Pietrasanta, Misericordia lancia appello a over 50 per contribuire ai servizi alla popolazione

Il concetto di base è che qualunque cittadino, a prescindere dall’età, può dare il suo fattivo contributo per far sì che i servizi alla popolazione non subiscano interruzioni di alcun tipo. È questa la chiave di lettura del nuovo appello lanciato dalla Misericordia di Pietrasanta alla popolazione. Se quello di pochi mesi fa riguardava i giovani interessati a svolgere il servizio civile, stavolta la storica confraternita di via Mazzini si rivolge infatti agli over 50. Per due motivi: il primo è che c’è bisogno di volontari, il secondo è che i giovani in estate sono per lo più in vacanza o al lavoro.

"Abbiamo bisogno dell’aiuto di chi ha tra i 50 e i 60 anni – spiega il vice governatore Francesco Marlia – ma anche dei pensionati che non sanno come impegnare il proprio tempo libero. Invitiamo queste fasce della popolazione ad entrare nel mondo del volontariato insieme a noi e a donare un po’ di tempo per gli altri. Con l’arrivo della stagione estiva e il notevole incremento dei servizi, pur avendo un discreto organico tra dipendenti e volontari non riusciamo a sopperire alle innumerevoli richieste. Pper questo abbiamo pensato di puntare oltre che sui giovani anche su queste categorie di persone: se vorranno mettersi in gioco saranno ben accette". Marlia precisa, in ogni modo, che l’appello va inteso come rivolto all’intera popolazione, purché ci sia la volontà di rendersi utili alla comunità e a chi è meno fortunato. I servizi spaziano da quelli legati ad ambulanze ed emergenze a quelli di natura sociale. Ulteriori informazioni alla sede in via Mazzini 103 o allo 0584-70055 da lunedì a venerdì ore 8-13.

d.m.