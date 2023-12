pietrasanta

Da un museo al posto delle ex gallerie a dossi sulla strada comunale per contrastare l’alta velocità. Sono alcune priorità che l’assessore alle frazioni Ermanno Sorbo e il consigliere comunale Niccolò Alberti hanno annunciato martedì al Cro di Valdicastello durante l’incontro chiesto dai cittadini. Tra le esigenze subito raccolte c’è ad esempio il sopralluogo che sarà fatto dopo i piccoli smottamenti in via Parigi e via Valdicastello. E poi il campetto sportivo di Regnalla (il contratto è in scadenza), i dossi da mettere tra Regnalla e la Pieve, la rete internet assai debole e l’annuncio di aver affidato all’archeologa Deborah Giannessi la creazione di un piccolo museo previa bonifica del sito minerario.