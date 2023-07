"Pietrasanta: Conti (Pd) preoccupato per conferimento marmettola in altri siti"

Rischio conferimento di marmettola a Cava Ceragiola e in altri siti. A dirsi preoccupato è il consigliere Pd Nicola Conti (nella foto) dopo le parole pronunciate dal sindaco venerdì sera in consiglio. "Giovannetti ha dichiarato che nel nostro territorio ci sono cave enormi dismesse nelle quali si potrebbero conferire ’per secoli’ la marmettola. Ricordando al sindaco che anche Cava Fornace era nata per accogliere la marmettola, sarebbe opportuno facesse chiarezza su questa dichiarazione e dicesse ai cittadini in quali altri siti vorrebbe aprire nuove discariche. Forse ci sta già lavorando? Le discariche sono l’ultima scelta quando non è possibile recuperare il rifiuto, ma sono auspicabili altre soluzioni per valorizzare la marmettola senza incidere sul costo di smaltimento. La picconata di Giovannetti è stata fuori luogo: ora – conclude Conti – dica ai pietrasantini cosa ha in mente e per quali siti vorrebbe una nuova discarica, oltre Cava Ceragiola, da lui indicata come una di queste".