PIETRASANTA, Agevolazioni sulla TARI per quasi 8 milioni di euro nel 2023

Quasi otto milioni di euro, con un maggior numero di famiglie e aziende che rispetto al passato potranno beneficiare di agevolazioni. Sono queste le previsioni in merito al gettito della tassa sui rifiuti per il 2023 approvato nei giorni con determina dirigenziale. La somma più o meno ricalca quella dell’anno scorso ed è pari a 7.930.760,03 euro.

"L’ufficio sociale – ricorda il vice sindaco e assessore ai tributi Francesca Bresciani (nella foto) – concede agevolazioni sulla Tari ai cittadini che versano in difficoltà economiche. Per il 2023 questo importo sarà di quasi 81mila euro. Le domande, collegate all’Isee, sono state tutte evase. Non solo: abbiamo alzato i limiti dell’Isee per concedere agevolazioni ad un maggior numero di persone". Infine le scadenze per le rate: gli importi fino a 100 euro vanno pagati in un’unica soluzione entro agosto, quelli oltre i 100 euro a giugno, agosto, ottobre e dicembre, o in un’unica soluzione entro agosto.

d.m.