La polizia stradale di Battifolle (Ar) ha denunciato due 20enni e recuperato monili in oro, orologi preziosi e contanti per oltre 1.000 euro, frutto di una truffa ai danni di un’anziana di 91 di Marina di Pietrasanta. I due sono stati individuati giovedì sull’Autosole durante un controllo: per ingannare la donna l’avevano chiamata al telefono per avvisarla di pagare e salvare il figlio dal carcere.