In occasione della festività di Ferragosto, Ersu ha deciso di lasciare in funzione due centri raccolta. Martedì, pertanto, i rifiuti per la raccolta differenziata potranno essere conferiti dalle 7 alle 13 sia al centro di raccolta del verde, in via Pontenuovo accanto alla sede Ersu, sia a quello di via Olmi a Pietrasanta. Tutti gli altri centri di raccolta gestiti da Ersu rimarranno chiusi.