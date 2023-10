L’ondata di maltempo ha avuto strascichi anche al parcheggio all’ex Asl, in via Garibaldi. Ieri è crollato il ramo di un pino, per fortuna fare danni a persone o cose. A causa della pioggia inoltre si sono formate maxi pozze, viste le buche dell’area, con molte mamme costrette a prendere i figli in braccio per poterli portare a scuola. Senza contare le radici sporgenti, incubo degli automobilisti.