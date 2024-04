Altro che tazza di caffè: a svegliare marito e moglie è stata la brutta sorpresa di trovare la porta aperta, la finestra rotta e i soldi in contanti trafugati da chi la notte prima era entrato in casa mentre loro dormivano. Un risveglio davvero brusco quello vissuto ieri mattina da una coppia che vive in via dello Stivale, in località Vecchiuccio. Sebbene più che i soldi rubati – in totale circa 200 euro – a spaventarli è l’idea di aver rischiato di imbattersi nei ladri in casa, con tutte le conseguenze possibili e immaginabili. "Martedì siamo andati a letto verso le 2 di notte – racconta la donna – e pertanto il furto è stato compiuto nelle ore successive senza che ce ne accorgessimo. È stato mio marito, appena sveglio, a rendersi conto che c’era una porta aperta e che dal divano mancano un giacchetto e il suo marsupio. Perlustrando la casa abbiamo capito che i ladri sono entrati dal reparto lavanderia dopo aver rotto una finestra. A quel punto hanno svuotato il suo marsupio e la mia borsa prendendo soltanto i soldi. Infatti abbiamo trovato chiavi, documenti, carte di credito e altri oggetti sparsi ovunque. Non hanno nemmeno aperto i cassetti: poteva andare anche peggio". La coppia ha infine sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Pietrasanta".

d.m.