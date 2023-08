pietrasanta

Il Parco internazionale della scultura contemporanea è sempre più ricco grazie a “The storm is transformed in joy”, scultura in marmo donata dall’artista israeliana Anat Golandski e inaugurata nei giardini di via Bernini alla presenza della presidente del consiglio Paola Brizzolari, del vice presidente della Provincia Nicola Conti e del capo di gabinetto Gabriele Marchetti.