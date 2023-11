Pierucci vince concorso. Dirigente nel modenese

VIAREGGIO

Nuovo incarico professionale per l’assessore comunale Federico Pierucci. Il titolare delle deleghe all’urbanistica e ai lavori pubblici è stato assunto a tempo pieno e indeterminato come dirigente in ambito amministrativo contabile dall’Unione dei Comuni modenesi area nord (Medolla, Camposanto, Cavezzo, Possidonio, San Prospero, San Felice sul Panaro, Concordia e Finale Ligure). Pierucci aveva partecipato al concorso pubblico indetto da quell’Unione di Comuni classificandosi al secondo posto, ma nel frattempo il primo ha rinunciato per assumere un altro incarico altrove e lui si è ritrovato in cima alla graduatoria. Così la scorsa settimana quando la vice segretaria dell’Unione, l’avvocato Barbara Bellentani – che era in comando dalla Provincia di Modena da due anni – ha lasciato l’incarico, l’Unione ha chiamato Federico Pierucci a sostituirla.

Adesso per Pierucci si apre una stagione complessa in cui, non potendo ancora beneficiare dell’aspettativa riconosciuta agli amministratori in carica in alri Comuni, dovrà dividersi tra il nuovo impegno professionale e quello di assessore della giunta Del Ghingaro. E tutto questo avviene in un momento particolarmente impegnativo vista la mole di cantieri (dallo stadio alla nuova piscina, da via Mazzini al Belvedere) e di lavori pubblici (dalla Terrazza della Repubblica ai nuovi marciapiedi a Torre del Lago), ma Pierucci che è abituato a lavorare intensamente saprà sicuramente onorare il doppio impegno. In fondo non è la prima volta che gli accade lungo la sua carriera professionale.

A lui i complimenti e i più grandi in bocca al lupo anche dalla redazione de La Nazione.