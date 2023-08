Pierini fa le controanalisi "Vogliamo essere in regola"

Se l’esposto contro il suo locale lo ha infastidito, Alessandro Pierini non lo dà a vedere. Non perde la ’sua’ bussola, che ne guida il lavoro verso pochi, semplici comandamenti: andare avanti con le sue idee, ma cercando di collaborare con chi gli sta intorno. Mettendo al primo posto il rispetto delle regole.

Per questo, due giorni fa ha commissionato delle contro analisi. Vuole vederci chiaro e, sulla base dei risultati, agire per tutelare il suo lavoro. "Ho fatto venire un tecnico a fare le misurazioni per tre giorni di fila – racconta Pierini –; ha iniziato ieri (lunedì per chi legge; ndr), da vari punti del viale e, una volta concluse le operazioni, produrremo un report da inviare al Suap. Ho deciso di spalmare le analisi su più giorni perché ogni sera ci sarà un tipo di musica diversa. La prima sera, ad sempio, eravamo nei limiti".

Limiti che in Passeggiata, essendo circuito di Carnevale, sono fissati a 70 Leq. E poi ci sono dei differenziali da rispettare, e proprio questo è stato contestato al Fanatiko. "Non vogliamo sforare – assicura Pierini – e se le analisi ci diranno questo, prenderemo delle precauzioni. Cosa che avremmo fatto se ci avessero comunicato il problema – sottolinea – senza dover arrivare all’esposto".

"Noi vogliamo lavorare e fare musica dalle 22 alla mezzanotte, che d’estate è un orario giusto, e rispettare le regole – continua il titolare –; per questo abbiamo presentato la nostra relazione d’impatto acustico a inizio stagione, con tutte le prove che sono state fatte. Ogni sera cambiamo band e può essere accaduto che ci sia stato uno sforamento: in tal caso, prenderemo delle precauzioni, magari puntando le casse più verso il locale o attrezzando una barriera di plexiglas per ridurre il rumore delle batterie. Tanto premesso, mi dispiace di come sono state gestite le cose".

Oltre tutto, in via preliminare Pierini si è premurato di rapportarsi alle strutture alberghiere che lavorano attorno al Fanatiko. "Da tre o quattro anni abbiamo regolarmente colloqui coi direttori degli hotel per concordare, con buon senso, un’ora gestibile per la musica. E mi sembra che la mezzanotte sia un orario giusto per l’intrattenimento musicale d’estate. Oltre tutto, ragionando da imprenditore è chiaro che cerco di portare più clienti possibili al mio locale. Ma se qualcuno si ferma ad ascoltare la musica, anche senza prendere una consumazione, mi sembra che sia una cosa positiva per tutta la città, visto che siamo in una località turistica che dovrebbe prevedere delle attrazioni di vario tipo".

Daniele Mannocchi