Pier e Morena, le nozze da favola del manager con la modella

Nozze da mille e una notte. Tra auto d’epoca, fuochi d’artificio e un tripudio di rose bianche e cipria a incorniciare ogni allestimento. In Sant’Ermete si sono sposati Pier Boccardo, manager di origini genovesi con interessi nel settore finanza (e investimenti in Versilia) e Morena Chiappara bellissima ex modella. A fare da testimoni allo sposo la sorella Giada e l’amico Christian mentre per la sposa a suggellare il patto d’amore sono stati la sorella Manuela e la zia Rosalba. Commossi i genitori Enza e Massimo Chiappara e Rosella e Mario Boccardo. Il party si è tenuto allo stabilimento Franco Mare sotto l’attenta direzione di Hortus Contemporaneo che ha curato allestimento fiori e mise en place. Gli sposi sono arrivati a bordo di una Jaguar Mk1 del 1957 per l’innata passione della coppia per le auto d’epoca. Suggestiva la cena a un passo dal mare, suggellata dal taglio della maxi torta (sempre decorata con un’abbondanza di rose) della pasticceria Patalani e dal conclusivo show pirotecnico di Diego Fuochi Lido di Camaiore che ha tenuto tutti con gli occhi al cielo