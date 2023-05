Piena soddisfazione della Cna "E’ stata accolta la nostra istanza"

Soddisfazione da parte di Cna: è istituito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per il coordinamento amministrativo, il tavolo tecnico consultivo sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Un organismo accolto con favore dai balneari visto che si tratta del primo step per certificare la cosiddetta "scarsità della risorsa nazionale disponibile" e tentare così di evitare gli effetti della temuta Bolkestein.

"Molto bene l’istituzione da parte dell’esecutivo del tavolo tecnico per mappare così tutte le spiagge italiane – ha detto con evidente soddisfazione Cristiano Tomei, coordinatore nazionale Cna balneari (nella foto) – E’ stata pienamente accolta l’istanza di Cna affinchè si rilevi il grado di scarsità e la conseguente disponibilità del bene demaniale che riteniamo molto ampia ai fini della inapplicabilità della Bolkestein. E’ un passaggio fondamentale per chiudere una lunghissima vertenza con la commissione europea e dare serenità a trentamila piccole imprese di settore".

Il tavolo tecnico avrà un lavoro complesso da portare avanti nei prossimi mesi: acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, definirà così i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale sia di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economico transfrontaliera. In questo modo i balneari confidano di chiudere l’annosa e travagliata partita della direttiva UE.

Il tavolo è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da due rappresentanti tecnici di diversi ministeri. Ne faranno parte anche un rappresentante delle Regioni e i rappresentanti delle associazioni di categoria chiamate in causa.