Piccola Atene "Wonderboys" in Sant’Agostino

Il 44° Festival La Versiliana torna ancora una volta nel Chiostro di Sant’Agostino con la sezione dedicata alla contemporaneità e alla sperimentazione nella danza e nel teatro. Stasera nella notte più magica di agosto

alle 22 sul palco del Giardino Barsanti nel Chiostro va in scena la compagnia Roma City Ballet Company, una delle compagnie di eccellenza e di maggior livello tecnico del panorama nazionale, con i “Wonderboys” giovani danzatori italiani con doti fisico-tecniche superlative, selezionati per interpretare coreografie espressamente create per loro. Il nuovissimo progetto contemporaneo “Wonderboys” di Fabrizio Prolli mette in evidenza lo straordinario livello raggiunto nella danza maschile italiana. Al centro delle coreografie degli wonderboys c’è la libertà. La libertà di essere folli, di amare chi vogliamo, di urlare, ridere e perché no, la libertà di piangere. La libertà di poter essere grandi anche se siamo ancora bambini e di essere sempre bambini anche da grandi. “Wonderboys” è uno spettacolo tutto al maschile che unisce elementi di danza contemporanea, acrobatica e urbana. Gli interpreti si muovono sinuosamente attraverso spazi pieni di energia, creando un’atmosfera coinvolgente e coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza sensoriale indimenticabile. Lo spettacolo tutto al maschile sfida i confini del genere e rompe gli stereotipi, dimostrando che la danza è un’arte senza limiti di genere. I ballerini di Wonderboys incarnano la forza, la vulnerabilità e la sensibilità maschile, regalando al pubblico una rappresentazione potente e affascinante. Lo spettacolo fa parte del 44° Festival La Versiliana, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana con la consulenza di Massimo Martini e con il Comune di Pietrasanta.