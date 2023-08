Piccola Atene Parlami d’amore la prima sul palco

Il cartellone teatrale del 44° Festival La Versiliana, confezionato dal consulente artistico Massimo Martini, torna nella splendida cornice del Chiostro di Sant’Agostino nel centro storico della Piccola Atene e propne uno spettacolo in prima nazionale, evidenziando il carattere di festival diffuso e aperto alle nuove produzioni. Stasera alle 22 il Festival accoglie il debutto del nuovo spettacolo di teatro canzone Parlami D’amore - quando la radio cantava la vita quotidiana , scritto da Costanza Di Quattro di cui è protagonista Mario Incudine, per la regia di Pino Strabioli e con Antonio Vasta al pianoforte e fisarmonica. Con questo spettacolo, e con il racconto di alcuni dei pezzi più belli di quegli anni, va in scena non soltanto uno spaccato di storia della musica italiana ma soprattutto uno spaccato di “storia patria”. Poiché la musica, da sempre, diventa il paradigma di una nazione e di un pensiero. L’Italia canticchiò vent’anni Giovinezza, ma all’alba del ‘45 tuonò convinta Bella ciao. Mario Incudine, accompagnato da Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica, porta gli spettatori dentro questo viaggio fatto di musica e parole, di tenerezza e di ironia, di amarcord e di aneddoti che raccontano un pezzo della nostra storia. Sotto la Guida di Pino Strabioli, artista da sempre sensibile al teatro canzone, la verve e la capacità istrionica di Mario Incudine è al servizio di uno spettacolo che vuole essere ancheun omaggio alla canzone d’autore di quegli anni, un repertorio poco battuto, ma ricco di fascino e di bellezza, con testi modernissimi, melodie indimenticabili e armonie ardite. Un

"materiale" da riportare a galla e da incorniciare.