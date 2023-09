Piccola Atene Il MuSa ospita il film di Okano

Quando l’arte diventa linguaggio per rendere la disabilità parte della vita quotidiana e cancellare barriere e diversità: è il messaggio del documentario che sabato alle 18 viene proiettato nei locali del Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura.Il titolo del documentario“ Le mani toccano il mondo“anticipa il viaggio affascinante realizzato dalla regista giapponene Koko Okano. Il documentario attraverso la storia dei coniugi Grassini, la coppia vive a Ancona, entrambi con disabilità visiva, esplora la creazione del primo e finora il solo museo Statale universalmente accessibile. Al termine della proiezione del documentario è previsto un workshop tattile. la regista e parte del cast sono a disposizione degli spettatori per domande e approfondimenti. I posti sono limitati e quindi è raccomandata la prenotazione su [email protected]

Il documentario nasce da una fotografia nella quale la regista si è imbattuta nella quale ha visto un uomo che abbraccia in modo amorevole una scultura. Questa immagine ha fatto nascere nella regista il desiderio di capire la motivazione di quell’abbraccio amorevole. Le persone con disabilità visiva come lo sono i coinugi Grassini che hanno visitato 80 Paesi, possono conoscere il mondo, l’arte attraverso il tatto: attraverso l’uso delle mani le percone che hanno difficoltà visive possono percepire un pezzetto di questo mondo. La coppia ha fondato il“ Museo Tattile Statale Omero“, nato nel 1993 con un contributo della Regione Marche è stato riconosciuto dal Parlamento italiano come museo statale. È un luogo aperto a tutti, dagli adulti ai bambini, dalle persone con visibilità visiva a quelle senza.