Piccola Atene Giannelli inaugura "I Visionari"

Si apre oggi la quinta mostra Arte BVLG, un meraviglioso impegno dell’istituto per condividere la bellezza. Protagonista dell’esposizione che si inagura oggi nei locali dello Spazio Arte di via del Marzocco a Piatrasanta è l’artista Emanuele Giannelli. La mostra s’intitola "I visionari" e resterà aperta fino a domenica 24 settembre.

La mostra è la seconda di una serie di iniziative dedicate agli artisti del territorio apuo-versiliese con la direzione artistica di Fabiola Manfredi. La necessità di valorizzare un punto di vista che sia guidato da uno sguardo divergente sulle cose di tutti i giorni e che permetta di vederle in modo diverso. Questo secondo Giannelli il modo in cui si può costruire quell’umanità che conduce l’uomo fuori dal processo che lo rende meccanismo industrializzato. "Una visione diversa – questo il commento di Emanuele Giannelli al suo progetto –; la diversità è sempre stata per me una fascinazione, in tutte le sue forme".

"Visionari" è il titolo dell’ultimo complesso di opere trattate da Giannelli nella esposizione. Il titolo ha il senso del pensiero di Erasmo, è un’opera dedicata ai giovani e alla necessità per loro, i visionari, di avere una visione, un sogno, un desiderio proiettato verso il futuro. La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 22. Nei giorni 14-15-16 agosto è prevista una apertura straordinaria. L’ingresso alla mostra è gratuto.

Emanuele Giannelli è nato a Roma nel 1962 ha conseguito il Diploma in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara nel 1984 è un artista conteporaneo che ama il territorio versiliese.

RedViar