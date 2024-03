Piccola Atene. Arte e Carnevale. Ricco weekend

Fine settimana all’insegna di tanti eventi e iniziative per tutta la famiglia e per gli appassionati d’arte.

Oggi alle 18 nella galleria Ilbaekheon si inaugura la mostra organizzata dalla Fondazione Centro Arti Visive, con il patrocinio del Comune, dal titolo “Calligrafia Gyeongsangnam-do Corea” dove saranno esposte opere di oltre cento artisti coreani sulla tecnica dello scrivere in modo elegante.

Per i più piccoli, appuntamento alle 17 con “magic teacher” Elisa alla sezione Ragazzi della biblioteca comunale: “Easter and march more storytelling” è il nuovo ciclo di laboratori e letture in inglese per bambini dai 5 anni. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 0584 795500 o alla mail [email protected].

Domenica dalle 15 gran finale per il Carnevale con sfilata di carri e mascherate e proclamazione dei vincitori.

Nelle sedi espositive del centro storico proseguono le mostre “Fusionismo. Arte dei Due Mondi” nella Sala del San Leone che è stata prorogata fino al 17 marzo ( in foto la Sirena) “Driftwood Art. La seconda vita dei legni alla deriva” in sala delle Grasce e “Africa Tunes”, la collettiva di artisti africani all’interno della chiesa e nelle sale del chiostro di Sant’Agostino.

Informazioni sugli orari di apertura degli eventi nella sezione “Eventi” del sito del Museo dei Bozzetti.