Piccioni, gestori in rivolta "Fanno fuggire i clienti" Si invocano contromisure

di Daniele Masseglia

Non siamo ai livelli di quando una nota e compianta ostetrica apriva le finestre invitando al banchetto stormi di piccioni, con le tende dei locali sottostanti imbrattate di escrementi da cima a fondo, ma la presenza dei volatili nel centro storico è senza dubbio un disagio per le attività. In particolare quelle di piazza Duomo dopo l’episodio – che abbiamo riportato nell’edizione di ieri – del piccione ucciso con un colpo di scopa dal titolare di un bar, il quale ha poi spiegato ai clienti inorriditi che la sua unica intenzione era di scacciarlo e niente più. All’indomani è scattata immediata la vicinanza dei colleghi, testimoni quotidiani della difficile convivenza tra i clienti ai tavolini e il continuo passaggio dei piccioni sopra le loro teste, fino agli esemplari più temerari che planano direttamente sulla ciotola di patatine e noccioline mandando all’aria – nel vero senso della parola – il momento dell’aperitivo.

Tanto da tornare alla carica, a molti anni di distanza dall’ultima volta, per chiedere al Comune delle misure di contenimento dei volatili. In passato ne erano state provate diverse, ad esempio il mangime contraccettivo o l’impiego dei falchi, ma furono tutte di breve durata. "Esprimo piena solidarietà al collega – interviene il titolare del bar ’Pietrasantese’ Michele Bartoli – di cui tutti conosciamo la sensibilità. Di sicuro è stata una cosa del tutto involontaria. Però colgo l’occasione per sensibilizzare l’amministrazione comunale a fare qualcosa perché i piccioni stanno diventando davvero un grosso problema. Danno fastidio, sono infestanti, certa gente scappa dai tavoli perché ha paura. Insomma, un conto è prendere l’aperitivo in santa pace, altro è avere il terrore che ti arrivi addosso un piccione. Sono sicuro che i rimedi ci siano, magari dopo aver contattato le associazioni ambientaliste per un consiglio pratico. Ma facciano presto".

Da poco confermata assessore all’ambiente, Tatiana Gliori raccoglie l’invito con un consiglio rivolto agli stessi gestori. "Le attività – spiega – potrebbero installare dei dissuasori elettronici, neanche tanto grandi, come quelli che da tempo sono presenti sulla lunetta di Mitoraj alla chiesa di Sant’Agostino: da allora i piccioni non si posano più. Possiamo anche incontrarci per trovare una soluzione comune. Dobbiamo ancora insediarci come amministrazione, ma è un tema da affrontare senz’altro con le categorie. Se poi i bar ritengono che sia un problema pressante potremo vederci in tempi brevissimi". Ma sulle contromisure Gliori è categorica: "Sono contraria al mangime anticoncezionale, anche perché lo mangiano pure il passero e il pettirosso. Preferisco metodi naturali, tipo il falco. Anche per questo motivo sentiremo degli esperti e le ditte che lavorano in questo settore".