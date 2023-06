Piccione ucciso al bar Bartoli: "Sto col gestore"

"Andrò a stringere la mano al titolare del bar che ha ucciso il piccione: infestano i locali del centro storico, a volte è impossibile prendere un aperitivo". Un intervento che viene dal cuore, anche se magari farà discutere, quello di Bruno Bartoli, tra i veterani del commercio – nel suo caso abbigliamento – del centro storico. Il riferimento è alla vicenda che abbiamo riportato nei giorni scorsi, ossia del titolare di un bar che nel tentativo di scacciare un piccione con la scopa ha finito per ammazzarlo, ma senza farlo apposta, tra le proteste di alcuni testimoni che lo hanno accusato di crudeltà verso gli animali. "I piccioni che vengono ai tavoli per mangiare patatine e olive – dice Bartoli – sono un danno per tutti perché infestano i locali e fanno scappare i clienti, a partire dai turisti. Per questo dico che quel barista ha fatto bene e mi schiero senza indugio dalla sua parte". Un tema, quello del proliferare dei piccioni, su cui Comune e categorie presto si confronteranno.

d.m.