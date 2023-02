Picchiava la compagna Condannato a 2 anni per maltrattamenti

Condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione un uomo sulla trentina, residente a Viareggio, per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna. I fatti risalgono al 2018, quando i due vivevano sotto lo stesso tetto. Bastava poco, un litigio apparentemente banale o una semplice richiesta di chiarimenti sulle sue frequentazioni e lui le metteva le mani addosso. Comportamenti violenti reiterati nel tempo, dei quali si è discusso in tribunale a Lucca, di fronte al collegio presieduto dal giudice Nidia Genovese, e per i quali l’uomo dovrà scontare ora una pena di due anni e tre mesi.

Ma non è detto che vada in carcere. La nuova normativa, infatti, introduce la detenzione domiciliare come sanzione sostitutiva in caso di pena inferiore a 4 anni. I giudici lucchesi, quindi, hanno incaricato la polizia giudiziaria dei dovuti controlli atti ad accertare la sussistenza dei presupposti per la detenzione domiciliare, ovvero un luogo idoneo dove far scontare la pena al maltrattante. Per poi, nel caso, optare per la sostituzione della pena. Tenendo ovviamente conto della sicurezza della vittima.