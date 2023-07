Picchiano il cane e rubano in casa Furto di pomeriggio in centro

In un’ora le hanno svaligiato casa. Brutta avventura per una residente in via Cavallotti che intorno alle 17 è uscita per fare alcune commissioni e, alle 18 si è trovata la sorpresa più inquietante. Qualcuno era entrato nell’abitazione rubando ogni cosa tra contanti e gioielli, picchiando il cane a calci (di media grossa taglia) che è stato chiuso sul terrazzo e lasciando tutto a soqquadro. La giovane – in stato di choc – si è recata a chiedere aiuto in strada raccontando quanto accaduto in un momento di intenso passaggio. Da una prima analisi delle telecamere del palazzo si tratterebbe di due donne giovani ben vestite e truccate con occhiali da sole, immortalate mentre uscivano con la refurtiva infilata dentro anonimi borsoni da spiaggia.