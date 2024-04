Picchetto antisfratto: "Una donna ammalata rischia di finire in strada" Attivisti sindacali e della Brigata Mutuo Sociale per l'Abitare hanno organizzato un picchetto antisfratto per sostenere una famiglia in procinto di essere sfrattata. Il provvedimento è stato temporaneamente rinviato, ma preoccupano le condizioni di salute di un'inquilina. Si auspica un intervento dei servizi sociali per evitare situazioni di emergenza.