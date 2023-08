Piazzone, e pur si muove Arriva il primo via libera A settembre l’inizio lavori

di Martina Del Chicca

Un altro passo avanti per il nuovo Piazzone, ma non ancora per i chioschi. Il cui destino, per il momento, rimane irrisolto. La giunta Del Ghingaro ha infatti dato il via libera al “primo stralcio“ del progetto definitivo di riqualificazione di piazza Cavour. Dunque, se i rumors non ingannano, a settembre cominceranno i lavori sui loggiati. Come da progetto presentato dalla Mercato Srl, società della galassia Piùme (Ipersoap) che si è aggiudicata il project financing dal Comune e dunque la concessione dell’area per 39 anni a fronte di maxi investimento da circa 7milioni di euro (A.C., avanti caro-prezzi) per recuperare l’area.

Il progetto si concentra sulla definizione di una nuova piazza, quella raccolta tra i colonnati delle logge e l’attuale pescheria, pensata per diventare luogo di incontro ma anche per ospitare eventi e manifestazioni. Per tutte le logge è previsto un profondo intervento che riguarderà finiture, impiantistica e ripristino strutturale, il recupero della parte muraria e di tutta la parte decorativa. Saranno rimossi e sostituiti infissi, tendaggi, soglie, pavimentazioni, e rinnovate le coperture.

Il loggiato centenario del Belluomini – l’ultimo su cui si concentrerà l’intervento di restauro – manterrà inalterata la sua architettura ma avrà una funziona conviviale. Particolare il recupero della galleria, dove trovavano spazio i bagni pubblici e le pertinenze delle vecchie botteghe, che si trasformerà in una sorta di “giardino d’inverno“ di pertinenza della dozzina di locali che troveranno spazio nei fondi. L’intero perimetro sarà poi abbracciato da vetrate, che pur lasciando libera la visuale sulle logge permetteranno di mantenere climatizzati gli spazi.

Pur autorizzando l’impianto del progetto di recupero – firmato dallo studio dell’ingegner Alberto Landucci – è netta la posizione delle Belle Arti sui chioschi : "La realizzazione dei chioschi – scrive la Sovrintendenza di Lucca – non dovrà essere attuata in quanto si pone in contrasto con esigenze di tutela previste dalla Parte III (Beni culturali) del decreto legge 422004". Gli unici chioschi che fanno eccezione "e che pertanto potranno essere realizzati, sono quelli previsti in posizione antistante al padiglione ex pescheria" e dovranno essere collocati "in modo preciso sulla simmetria che governa l’impianto generale del mercato". Rispetto ai 27 chioschi attualmente presenti e inseriti dunque nel progetto (e anche nel piano economico), soltanto 6, al massimo 8, potranno trovare spazio in via San Martino. Per questo l’amministrazione Del Ghingaro sta valutando di inserire strutture più leggere nelle vie pedonali. E a tal proposito, con la nota protocollata il 9 agosto, il concessionario ha chiesto al Comune l’apertura del Tavolo di coordinamento, previsto dalla convenzione, al fine "di avviare un dialogo indispensabile per l’esame congiunto dei possibili scenari di modifica del perimetro delle operazioni in oggetto in seguito al pronunciamento della Soprintendenza". Ma l’amministrazione Del Ghingaro, a 4 anni dalla proposta presentata dalla Mercato Srl, adesso ha fretta di strappare piazza Cavour al degrado. E così "preso atto – si legge nella delibera – che tra i presupposti e le condizioni che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario è indicata la possibilità di realizzare i lavori anche per singoli stralci funzionali" la giunta ha dato il via libera primo.