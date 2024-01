Piazze spesso allagate. Vertice in Comune

Ancora acqua in piazza Lemmetti: il Comune stanzierà mezzo milione di euro per risolvere definitivamente il problema. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro nel palazzo di piazza San Bernardino per trovare una soluzione definitiva al problema annoso degli allagamenti sulla piazza lidese: a partecipare sono stati il sindaco Marcello Pierucci, il dirigente del settore ingegner Giovanni Mugnani e gli imprenditori della Project Giuseppe Bicicchi e Stefano Varia.

Ma cosa è necessario fare? Dunque, il nodo dell’acqua nelle piazze lidesi, ma soprattutto in piazza Lemmetti, si verificò immediatamente dopo la loro esecuzione nell’ambito del project del pontile e dei parcheggi nelle piazze lidesi deliberato nel lontano 2005 ed attuato oltre tre anni dopo. Tanto che, in piazza Lemmetti, vennero eseguite, a ridosso dei lavori, ulteriori opere all’imbocco dei parcheggi per evitare l’allagamento degli stalli sotterranei dove molte auto erano state danneggiate dagli allagamenti con numerose richieste di risarcimento.

Le piazze, si lamentava che si allagavano, durante le piogge, anche e soprattutto a causa del malfunzionamento del sistema di pompe di depurazione che non riusciva a gestire la mole d’acqua presente. Le attuali bombe di acqua, sempre più pesanti, unite a problemi di fognature, rischiano di peggiorare notevolmente la situazione. “Dato che il disagio purtroppo sussiste ancora adesso - spiega il sindaco Marcello Pierucci - e’ urgente intervenire con un tratto di fognatura che funga da by pass e due nuove pompe aggiuntive”. Il costo dell’opera si aggirerà intorno a 500.000 euro.

I.P.