Piazza XXIX Maggio I negozi danno l’addio

Piazza XXIX Maggio: per molti un’opportunità, per altri un ostacolo. Richiusa al traffico salvo per il tratto di ingresso compreso tra viale Oberdan e le vie IV Novembre e Della Fossetta, ospita da una settimana il mercato del venerdì e si accinge ad essere palcoscenico di fiere ed eventi. A livello di circolazione oramai la scelta e’ stata fatta e su richiesta proprio dei commercianti come ha assicurato il sindaco Marcello Pierucci. Purtroppo pero’ le botteghe che si trovano nel lato ‘interno’ della piazza, ovvero quello vicino a via XX Settembre ad esempio, hanno sofferto e soffrono: non avendo più il transito e la sosta veloce delle auto di fronte o vicino qualcuna ha chiuso, come l’alimentari di Chiara Matteucci, negozio storico di gastronomia, che purtroppo ha molto risentito del nuovo assetto. Anche il negozio di frutta e verdura a gestione familiare di Francesco Iarrusso si trasferirà a breve nell’altro fondo dove lo stesso gestiva in estate Il Fruttolo: “ Apriremo il solito negozio con prodotti di prima qualità - assicura Iarrusso - e inoltre faremo frullati freschi con qualche tavolo all’esterno“. Per fortuna il commerciante possiede un fondo nella parte più attiva della piazza: il rischio e’ infatti che, finche’ non si metterà in moto il Palazzo Littorio con la sua apertura e vita, la piazza faccia un po’ la fine della via centrale, dove il tratto verso la Porta Nuova e’ vivo e quello verso il Prato langue, salvo per qualche attività. Ad esempio il negozio di telefonia The Wall, dal lato opposto della piazza, si sta rilanciando con maggiori servizi. E’ naturale che il centro muti nel tempo, ma occorrerebbe non penalizzare le botteghe di vicinato.

Isabella Piaceri