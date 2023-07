Piazza Carducci pedonale Si ripete l’esperimento Chiusura dall’8 luglio

di Daniele Masseglia

Non c’è due senza tre: battezzato nel 2021 nella prima estate post-Covid e ripetuto l’anno scorso, l’esperimento della chiusura serale estiva di piazza Carducci sta per essere confermato. La formula sarà sempre la stessa, ossia dal venerdì alla domenica sia a luglio che ad agosto, con la partenza ufficiale che dovrebbe scattare l’8 luglio. Il condizionale è d’obbligo in quanto l’ordinanza è attualmente in gestazione e vedrà la luce nei prossimi giorni, ragion per cui non è escluso che a livello di calendario possano esserci dei cambiamenti all’ultimo.

A livello di orari, la pedonalizzazione sarà in vigore il venerdì e il sabato dalle 20 alle 2 e la domenica, essendoci in genere meno movimento, dalle 20 alle 24. Portandosi dietro, inevitabilmente, rivoluzioni sul piano della viabilità dato che l’accesso a piazza Carducci sarà chiuso da nord (via Oberdan) e da sud (piazza della Repubblica). "Stiamo facendo gli ultimi incontri – spiega l’assessore alla polizia municipale e alla viabilità Andrea Cosci – con il prossimo che coinvolgerà alcune associazioni di volontariato chiamate a gestire eventuali problematiche e a fornire informazioni agli automobilisti all’altezza delle transenne. Il nostro obiettivo è partire l’8 luglio, certi che anche stavolta andrà tutto bene. Finora abbiamo avuto dei riscontri positivi perché la chiusura consente a piazza Carducci di diventare più vivibile e sicura per i pedoni, soprattutto chi dai parcheggi al terminal bus è diretto in centro, e viceversa. Anche ques’estate avremo un centro storico più aperto e ’allargato’. Per l’ordinanza è questione ormai di pochi giorni". Croce ma anche delizia: la pedonalizzazione aveva spesso causato le proteste delle attività di via Oberdan a causa di una segnaletica che le aveva di fatto rese “invisibili“ agli occhi di chi transitava o passeggiava in piazza Matteotti e dintorni. "Quest’anno – assicura Cosci – i cartelli saranno posizionati ancora di più verso la stazione, invogliando così la passeggiata dei visitatori tra via Oberdan fino a piazza Carducci. È nostro interesse infatti non complicare la vita alle attività commerciali, con le quali ci eravamo confrontate dopo alcune problematiche da loro sollevate. Tra l’altro è stata da poco riaperta via Crocialetto e anche questo elemento porterà più visibilità a quella zona".