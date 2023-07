Piazza Carducci offlimits Da stasera sarà pedonale

Come preannunciato dal nostro giornale nei giorni scorsi, da stasera piazza Carducci torna pedonale nelle ore serali e durante i fine settimana di luglio e agosto. L’ordinanza emessa dalla polizia municipale è il seguito della riunione organizzativa del 3 luglio in cui è stata concordata la disponibilità dell’associazione nazionale carabinieri in congedo ad essere operativa per dare informazioni ai cittadini. Il dispositivo ricalca l’analogo provvedimento del 2021 e 2022 e di conseguenza sarà valido dalle 20 all’1 di stasera, il 14-15-21-22-28-29 luglio e il 4-5-11-12-14-15-18-19-25-26 agosto nonché dalle 20 alle 24 di ogni domenica, cioè domani, il 16-23-30 luglio e il 6-13-20-27 agosto. In questa fascia oraria sarà in vigore il divieto di transito in piazza Carducci e il senso unico alternato in via Caduti nei lager nazisti nel tratto compreso tra l’entrata dell’aerea destinata all’ex mercato comunale e la strada discendente da via Oberdan che fiancheggia lato sud l’area Lotti.

d.m.