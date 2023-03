Piante recuperate alla festa della scuola

Educazione ambientale e recupero di piantine al limite della sopravvivenza per la Festa di primavera tenutasi alla scuola dell’infanzia di Stiava. L’iniziativa, particolarmente partecipata, ha visto il coinvolgimento di tutta la cittadinanza e delle attività della frazione, che hanno raccolto piantine rovinate o in cattive condizioni per recuperarle in vasi e aiuole nel giardino della scuola. "Un bel messaggio e un’attività educativa, in cui i bambini e i genitori hanno contribuito insieme a far tornare a fiorire la primavera", si legge in una nota dell’amministrazione.