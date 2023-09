Pianobar al Carpe Diem e Barghetti suona al Cro

Anche infrasettimanlamente la musica non si ferma. Stasera c’è il pianobar di Roby (nella foto) al Carpe Diem al Vialone, che poi laserà spazio a chi vuol cantare. Domani, per “Musica al Cro“ (di Pietrasanta) torna lo chansonnier Adriano Barghetti, storico autore di alcune delle più amate canzoni del Carnevale e impegnato anche in progetti sociali.