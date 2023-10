Piano Strutturale, via alle eventuali osservazioni. Previsti due incontri pubblici per illustrare le linee

Fino al 24 dicembre è possibile far pervenire eventuali osservazioni al Piano strutturale. L’ingegner Luca Fantini - garante dell’informazione e della partecipazione per la formazione- informa inoltre che a breve saranno organizzati due incontri alla presenza del responsabile del procedimento, l’architetto Andrea Tenerini, e dei progettisti della variante in modo tale da dare compimento al processo partecipativo del piano. "Stiamo lavorando all’organizzazione di due incontri, a Seravezza e a Querceta – spiega l’assessore all’urbanistica Adamo Bernardi – in modo tale da illustrare il piano strutturale cui seguirà poi la stesura del piano operativo. Il nostro impegno è di creare uno strumento snello, capace di dare le risposte attese a cittadini e imprese, per uno sviluppo sostenibile del territorio". Info: 0584 757758