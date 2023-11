Piano strutturale . Il sì entro l’estate 2024

La tabella di marcia, in chiave urbanistica, è stata servita al folto pubblico presente venerdì alla Croce Bianca di Querceta: il piano strutturale sarà approvato entro l’estate 2024, mentre per l’adozione del piano operativo, novità annunciata per la prima volta, l’iter partirà agli inizi del nuovo anno con la previsione di adottarlo intorno al 2025. Parola della giunta, impegnata insieme ai tecnici progettisti a illustrare ai cittadini e ai professionisti il territorio del futuro. Dopo l’incontro a Seravezza di due settimane fa, a Querceta è andata in scena la seconda tappa di questo percorso.

"L’obiettivo – spiega il vice sindaco e assessore a edilizia, urbanistica e decoro Adamo Bernardi – è consentire a chiunque di fare proposte e osservazioni, il cui termine per presentarle è stato fissato il 24 dicembre. Ricordo che il piano strutturale, adottato lo scorso 3 ottobre, è il contorno che fornisce gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dal piano operativo. Sarà un iter lungo e complesso, incluse le conferenze con Regione e Provincia". Lo strumento, che andrà a soppiantare quello del 2006, tra le varie cose prevede che il perimetro del territorio urbanizzato resti sostanzialmente invariato, mentre le unità territoriali elementari omogenee (Utoe) sono state ridotte da sette a cinque, ossia Alta montagna, Valli del Serra, del Vezza e Monte di Ripa, Capoluogo (Malbacco, Riomagno, Corvaia e Mignano), Piana (Ripa, Pozzi e Querceta) e Ciocche-Puntone. "La novità – aggiunge Bernardi – è che con l’anno nuovo sarà avviato anche il procedimento per l’operativo, in modo da cominciare a lavorare per entrare più nello specifico delle scelte urbanistiche. Ci auguriamo di adottarlo nel giro di un paio d’anni".