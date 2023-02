Piano regolatore: idillio Giani-Del Ghingaro

S’avvicina un’intesa tra Comune e Regione per il Piano regolatore portuale? Il pranzo "segreto" al ristorante Il Porto con il vis-à-vis tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente Eugenio Giani potrebbe segnare la svolta nelle relazioni tra enti. E sarebbe un’intesa milionaria: solo per la realizzazione della nuova darsena diportisti al Triangolino si ragiona di un investimento di 15 milioni.

I dettagli della chiacchierata conviviale tra Giani e Del Ghingaro si chiariscono maggiormente. E appare evidente che il sindaco ha portato il governatore al "Porto" non a caso. Proprio in mezzo al bacino leader nella produzione mondiale di mega yacht, che però soffre da anni di malesseri: la mancata conclusione dell’asse di penetrazione, le lungaggini della costruzione del sabbiodotto che dovrebbe porre fine all’insabbiamento della bocca del porto, la paralisi del nuovo Piano regolatore portuale il cui studio è stato portato avanti dal segretario dell’Authority Alessandro Rosselli, ma in cui il sindaco vorrebbe intervenire per poterlo raccordare col nuovo Piano urbanistico della città.

La sostituzione del segretario dell’Authority resta un obiettivo di Del Ghingaro. Dal canto suo la Regione sta pensando a nuove strategie per i porti dell’Alto Tirreno, un piano gestionale in cui rientra anche Viareggio. Il sindaco vuole interloquire con la Port Authority per definire la previsione urbanistica del nuovo approdo del Triangolino, un’operazione da 20 milioni per trasferirvi la piccola nautica, e destinare la Madonnina ai mega yacht, previa eliminazione dell’insabbiamento. Su questa base il pranzo del disgelo è avvenuto al "Porto", perché il governatore Giani capisse de visu qual è la situazione e cosa chiede il mondo della nautica.

Intanto però Del Ghingaro va avanti con l’asse di penetrazione e gli studi di fattibilità assegnati all’Università di Pisa. I Care punta alla realizzazione del nuovo pontile della Madonnina, 3 milioni, sulla cui base la concessione demaniale viene prolungata uscendo dai rischi della Bolkestein con un atto formale. E comunque il sindaco resta fedele alla sua linea civica. Infatti ha partecipato, a Massa, alla presentazione del libro di Fabio Evangelisti, che si candida a sindaco del Comune apuano con sei liste civiche. Alla presentazione c’era anche l’ex sindaco massese Alessandro Volpi.

b.n.