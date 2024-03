Piano operativo, per il Pd troppi punti oscuri: "Spesi 200mila euro senza avere certezze"

"Tra piano strutturale e operativo l’amministrazione ha speso quasi 200mila euro per incarichi esterni, impegnando per anni gli uffici: ma l’iter è tutt’altro che chiaro". A puntare il dito sugli strumenti urbanistici è la segretaria comunale Pd Claudia Dinelli, la quale parla senza mezzi termini di fallimento. "Regione e Soprintendenza – scrive – stanno ridimensionando le assurde previsioni edificatorie originarie che avrebbero stravolto il territorio extraurbano e inoltre hanno smascherato il giochino degli indici di fabbricabilità inseriti per consentire un volume edificatorio non definito né verificato. Che la giunta sia in difficoltà lo dimostra la mancanza di comunicazioni: a rimetterci saranno i cittadini che in campagna elettorale hanno ricevuto promesse non mantenibili".