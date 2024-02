"Piano operativo a rischio ricorsi"

"Un Piano Operativo fortemente modificato con rischio ricorsi". La capogruppo Pd, Irene Tarabella, parla di "fallimento delle promesse elettorali dell’amministrazione". "Un esempio tra tutti – illustra – è quello dell’indice di fabbricabilità diffuso sul quale i cittadini hanno fatto osservazioni: tale indice, in sede di approvazione dovrà essere di fatto stralciato, lasciando solo 10 lotti edificabili a fronte degli oltre 400 promessi ai cittadini. Con quale criterio si sono scelti quegli specifici lotti e non altri? Non solo, i cittadini che all’adozione avevano visto diventare edificabile il loro lotto, adesso che quell’edificabilità non c’è più, dovranno avere la possibilità di dire la loro. Se l’amministrazione non procederà alla riadozione di queste parti modificate di Piano, si potrà esporre a ricorsi dei cittadini. Al contrario, invece, la riadozione permetterebbe ai cittadini di fare osservazioni e all’amministrazione di tutelarsi da contenziosi. Altro elemento certo è la sorte del comparto ex51 a Marina di Pietrasanta che vedrà una fortissima riduzione di terreno edificabile: la zona a monte di via Catalani, di pregio paesaggistico, non potrà essere edificata, confermando quanto già espresso da Soprintendenza e Regione; stesso discorso per l’area tra via Goldora e via Leonardo da Vinci che dovrà necessariamente essere riadottata con stralci molto importanti dell’edificabilità inizialmente prevista. Il Piano non risponde nemmeno alla questione degli arenili la cui nuova pianificazione dovrà essere demandata a strumenti successivi da conformare al piano paesaggistico regionale".