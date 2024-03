Piano di Mommio Partono i lavori all’asilo nido

È aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido di Piano di Mommio. Dopo la demolizione della precedente struttura, ora si procede alla costurzione della nuova: un edificio che non solo sarà in sicurezza e conforme alle vigenti normative antisismiche e di efficienza energetica, ma permetterà anche di raddoppiare la capienza, passando da 30 a 60 bambini. "I lavori sono partiti – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; si tratta di un intervento importante per la nostra comunità, che prevede appunto la realizzazione della struttura ex novo, pensata, progettata e adesso in fase di realizzazione seguendo criteri di efficienza e sicurezza".

L’intervento è inserito nell’ambito dei fondi del Pnrr, per un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro aggiudicato all’amministrazione comunale. "Un finanziamento che siamo riusciti a ottenere grazie al lavoro di programmazione e progettazione – commenta il vicesindaco e assessore alla ricerca dei finanziamenti Damasco Rosi –; un iter complesso che ci ha impeganto fin dall’inizio del nostro mandato e che adesso prende forma e che consentirà di avere una struttura funzionale per la comunità".

"I prossimi saranno mesi intensi di lavoro che seguiamo e continueremo a seguire da vicino – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – con l’obiettivo di garantire alle famiglie più posti e spazi ancora più adatti allo svolgimento delle attività didattiche".