Piano delle alienazioni. Terreni pubblici in vendita. Caccia a 280mila euro

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2024-26. La scelta dei beni pubblici – immobili o terreni – da dismettere avviene seguendo tre strade distinte: il potenziale interesse da parte di soggetti acquirenti in qualità di confinanti; la riproposizione di beni già inseriti in un Piano delle alienazioni, ma per i quali non c’è stato un riscontro da parte del mercato; e infine la loro specifica dislocazione sul territorio comunale, l’accessibilità, il contesto ambientale e le infrastrutture esistenti. Nel piano redatto per il triennio 2024-26, il Comune cercherà di reperire circa 280mila euro dalle alienazioni. Nello specifico, il bene più consistente tra quelli messi in vendita è un terreno di 4.335 metri quadrati che si trova a Montramito, dal valore di 174.353,70 euro. Segue un’altra porzione di terreno, sempre a Montramito: in questo caso, l’estensione è di 1.420 metri quadrati, per un valore calcolato in 106.120 euro. Segue un terzo terreno, sempre in via di Montramito: è una porzione di 580 metri quadri di un terreno di 760 metri quadrati complessivi, da valore di 6.873 euro. Infine, il Comune ha inserito nel Piano delle alienazioni un piccolo terreno che si trova nella frazione di Bozzano, di 44 metri quadrati, il cui valore non è stato ancora definito in modo preciso.

Nel piano delle valorizzazioni rientrano invece la restante porzione del terreno di 760 metri quadri di Montramito (180), per un valore di quasi 70mila euro; una porizione di terreno vicino all’impianto sportivo di Stiava, destinato all’alloggiamento delle apparecchiature per la telefonia (43mila euro); e una piccola porzione di terreno in via della Fornace, a Bozzano.