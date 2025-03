Piano delle alienazioni. Terreni pubblici in vendita. Via libera dal consiglio

Il consiglio comunale ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza (astenuti gli unici due consiglieri d’opposizione presenti in aula al momento) il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2025. In totale, il Comune punta a racimolare poco meno di 130mila euro dalla vendita dei beni oggetto del piano: nello specifico, si tratta di tre terreni dislocati tra Montramito e la frazione di Quiesa.

Il primo terreno che il Comune ha messo sulla lista dei cedibili si trova nell’area industriale di Montramito: 4.335 metri quadrati per un valore di 86.700 euro. Da Montramito ci si sposta a Quiesa, in località Molinaccio, dove l’ente di piazza Taddei mette in vendita un terreno di circa 130 metri quadri, per un valore di 3.900 euro. Sempre a Quiesa e sempre al Molinaccio si trova l’ultimo bene inserito nel piano: un terreno di 6.304 metri quadri dal valore di 37.447 euro.

La scelta dei beni è effettuata tenendo conto di vari elementi e in particolare: il presupposto della vocazione all’alienazione in termini di potenziale interesse da parte di soggetti acquirenti in qualità di confinanti; per alcuni immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni in annualità precedenti ad oggi non è stato rinvenuto un riscontro da parte del mercato come testimonia la mancata vendita, ma vengono riproposti al fine di verificare se intervenute modifiche circa la congiuntura o le situazioni giuridiche al contorno possano far emergere un interesse all’acquisto; la loro specifica dislocazione sul territorio comunale, l’accessibilità, il contesto ambientale e le infrastrutture esistenti.