"Piano a rischio, serve commissione"

Clima politico di nuovo rovente in materia di urbanistica. Il 21 marzo ci sarà una nuova conferenza paesaggistica, con Regione e Provincia, incentrata sul piano operativo ma secondo la minoranza ci sono ancora troppe zone buie da chiarire. Per questo motivo i consiglieri Irene Tarabella e Nicola Conti (Pd), Lorenzo Borzonasca e Andrea Calcagnini (Insieme per Pietasanta), Luca Mori (Alternativa per Pietrasanta) e Massimiliano Simoni (Fratelli d’Italia) hanno chiesto la convocazione della commissione urbanistica: il presidente della commissione Giacomo Vannucci, informato il presidente del consiglio Paola Brizzolari, dovrà riunire la commissione entro 10 giorni dalla notifica della richiesta.

"Abbiamo avanzato questa richiesta – scrivono i consiglieri (tutti tranne Conti, ndr) – ben consapevoli che il piano operativo adottato stia affrontando un lungo e travagliato percorso che ne prevede modifiche sostanziali. Considerato che il piano è lo strumento urbanistico di pianificazione del territorio e pertanto riveste importanza vitale per lo sviluppo strategico della città di Pietrasanta, riteniamo sia doveroso che l’amministrazione dia chiarimenti alla cittadinanza e ai loro rappresentanti sull’iter e sulle modificazioni in corso al piano". Secondo la minoranza, infatti, lo strumento urbanistico va riadottato in alcune parti per dare la possibilità ai cittadini di fare le proprie osservazioni vista l’esistenza, secondo i consiglieri, di previsioni diverse da quelle inizialmente messe in cantiere.