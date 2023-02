Piani urbanistici, "Favoriremo chi vorrà rilanciare il territorio"

Proseguono gli incontri nei paesi e sul territorio sul nuovo Piano strutturale e Piano operativo. L’ultimo incontro i cittadini del Capoluogo e Mulina è stata l’occasione per fare il punto sugli interventi in corso come la realizzazione di una nuova scuola che va a sostituire quella nella frazione di Mulina, di cui è già cominciata la ricostruzione. "E’ una risposta concreta a chi dice che non abbiamo preso nessun finanziamento dal Pnrr: le risorse vengono da lì per 1 milione e 80mila euro – commenta l’assessore all’urbanistica Alessio Tovani – oltre al finanziamento della Regione per il collegamento tra Farnocchia e Sant’Anna. La cittadinanza ci ha dato suggerimenti e condivide che è importante recuperare il patrimonio edilizio esistente. Aiuteremo chi vorrà favorire il recupero e lo sviluppo del territorio"