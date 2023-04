Piani estrattivi Henraux Ancora fumata nera

Anche la terza conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi piani estrattivi presentanti dall’azienda di Querceta sul Monte Altissimo si è conclusa con un nuovo rinvio al 22 maggio prossimo. "L’azienda – dice Rosario Brillante del Cipit (Comitato Indipendente per la Partecipazione l’Informazione e la Trasparenza) – continua ad insistere per ottenere l’impossibile ma quel piano estrattivo, modificato più volte, non poter essere né condiviso dal territorio e tantomeno approvabile dai soggetti istituzionali competenti al rilascio delle autorizzazioni che stanno dimostrando una pazienza infinita e pure esagerata. La cosa grave è che il Comune utilizzando i decreti anti covid di sostegno alle imprese, il 28 giugno del 2022, dopo una prima proroga di 2 anni già varata del 2020 dalla precedente amministrazione, ha ulteriormente prolungato fino al 2 aprile 2024 l’attività nel bacino. Si scava regolarmente per la produzione di blocchi e non per la sistemazione e il rispristino ambientale".