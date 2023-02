"Pezzi uguali agli originali" La sorpresa dei periti

I periti hanno analizzato attentamente ogni singolo pezzo. Girandolo e rigirandolo, osservando cuciture, metalleria e dettagli che potessero certificare l’autenticità o meno delle borse sequestrate dalla guardia di finanza. E il lavoro si è rivelato arduo per la particolarità dell’azione illecità: il fenomeno della sovrapproduzione non autorizzata è quello più difficile da dimostrare anche per la perfezione del prodotto finito, creato dalle stesse mani degli artigiani incaricati dalle maison. Tanto che le borse presentavano pure il numero seriale. Tecnicamente si tratta dell’overruns, cioè quando vengono realizzati prodotti in pelletteria oltre il limite fissato dalla casa madre che sub appalta il lavoro a societàlaboratori esterni. I terzisti legati contrattualmente alle case di moda che fanno illecita e consapevole sovra produzione devono rispondere di contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni e rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 2 a 25mila euro. Un fenomeno che evidenzia le difficoltà di controllo sulla produzione in Italia da parte dei brand: ad esempio solo a Scandicci uno dei laboratori oggetto di verifica produce 70mila borse Chanel all’anno. L’overruns è probabilmente la tipologia di contraffazione più insidiosa da scovare, data l’identicità quasi totale della merce prodotta a quella originale.

L’associazione criminale, con base operativa in Toscana, vantava una fitta rete di contatti, che consentiva di curare tutti i passaggi della produzione (dalla lavorazione della pelle all’approvvigionamento delle materie prima), della vendita, nonché della commercializzazione dei beni, che avveniva in negozi di lusso localizzati anche in Ungheria, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Popolare di Corea, Francia, Germania, Gran Bretagna, Qatar, Austria, Canada e Stati Uniti d’America. L’azione delle Fiamme Gialle e della DDA di Firenze testimonia, ancora una volta, lo sforzo continuo volto al contrasto ad ogni tipo di illegalità economico-finanziaria, anche mediante la ricostruzione della filiera del falso e dei suoi canali di finanziamento. Contrastare la contraffazione vuol dire, infatti, salvaguardare il tessuto produttivo italiano e toscano in particolare, garantire opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, ma anche assicurare le esigenze dell’Erario, necessarie per la crescita del Paese.

Francesca Navari