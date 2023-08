Petizione per la via Alpi Apuane "Autovelox nella strada del dolore"

"Dobbiamo fermare gli incidenti in quella strada maledetta". Jessica Cagnoni e Sonia Brunini hanno avviato una petizione per l’installazione di un autovelox su via Alpi Apuane. Le prime firmatarie sono proprio loro: Jessica nel marzo 2004 perse entrambi i genitori Piero e Nicoletta, a bordo di un’auto che fu travolta da un camion; Sonia ha pianto la morte di papà Fulvio, 87 anni, travolto il 13 agosto mentre andava a piedi alla sagra del Ranocchio. In appena quattro giorni già 300 persone hanno aderito e a breve i moduli per la raccolta di firme saranno in alcuni negozi di zona. "Abbiamo deciso di dare seguito ad una petizione per l’installazione di un autovelox – spiega Jessica Cagnoni – sperando tutti insieme di far qualcosa per far sì che noi, i nostri figli, i nostri nipoti e le altre persone possano vivere con più tranquillità, e per il rispetto di quanti hanno dovuto perdere la vita su quella strada. Ricordo che prima dell’incidente in cui furono coinvolti i miei genitori un ragazzo fu investito in scooter e la stessa sorte già toccò ad un pedone appena aperta quella strada, senza contare l’impatto alla rotonda della Croce Bianca che ha lasciato un uomo in sedia a rotelle. Ormai quella è soprannominata ’strada maledetta’ o ’strada della morte’ ed è necessario intervenire: il metodo più efficace è collocare un autovelox lato monte, visto che lato mare la vicina rotonda già fa da deterrente alla velocità. I dossi non possono essere la soluzione vista l’ampiezza della carreggiata e il passaggio di mezzi di soccorso e camion. Ci sono mamme che hanno paura quando a piedi portano i figli a scuola e sentono passare accanto le auto in corsa. Mia sorella –conclude – si è messa a piangere quando ha sentito arrivare l’ambulanza dieci giorni fa. Capendo che si era consumata un’altra tragedia".

Francesca Navari