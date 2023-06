Pestaggio tra ragazzine: scena ripresa col telefono. Il video fa il giro dei social

Pietrasanta (Lucca), 13 giugno 2023 – Si prendono a calci e pugni, si tirano i capelli fino a strapparli. Una loro amica prova a dividerle, urlando a una delle due “Riprenditi!“, mentre un altro coetaneo mette in atto qualcosa che ormai è diventato irrinunciabile nel mondo degli adolescenti: riprende la scena con il telefono e pochi minuti dopo la fa girare sui cellulari di mezza città, con il video che come sempre diventa pane per i social network. Trentacinque secondi di follia quelli immortalati da un filmato che ha come scenario la Corte Lotti e protagonisti una decina di giovani dell’apparente età di 13-14 anni.

L’episodio è avvenuto nel weekend, probabilmente sabato, durante uno dei soliti giri che vedono gruppi di giovani sciamare tra la stazione e la zona di piazza Matteotti e dintorni. La Corte Lotti, in quanto baricentrica, accoglie spesso questi gruppi sul lato ferrovia, a ridosso di via del Crocialetto, anche perché riservata e lontana da sguardi indiscreti sebbene le abitazioni e le attività commerciali siano lì a pochi metri. Ed è qui che si è consumata la furia adolescenziale dettata da chissà quali ragioni. Una rivalità in amore, uno sgarro, un regolamento di conti: nessuno al momento è in grado di decifrare la molla che ha spinto le due giovani a darsele di santa ragione. Certo è che tra i presenti nessuno è intervenuto a parte la ragazza che ha provato a dividere le due litiganti e l’amichetto che ha ripreso tutto con il telefono. Ufficialmente non risulta ci siano denunce o querele, ma senz’altro i gruppi di giovani che fanno bisboccia sotto il porticato da tempo sono nel mirino di attività commerciali.

Di recente ci sono state anche segnalazioni dopo che, con una certa frequenza, al mattino nelle aiuole accanto al porticato sono stati rinvenuti cartoni della pizza, bottiglie di birra, mozziconi di sigaretta e resti di “canne“. Per un po’ di tempo sembrava che il fenomeno si fosse attenuato, ma di recente, complice anche la fine dell’anno scolastico, i gruppi di adolescenti hanno ripreso a frequentare la Corte Lotti scegliendola come abituale luogo di ritrovo. Da chi vive e lavora in zona la speranza è che chi di dovere aumenti i controlli, specie dal tardo pomeriggio in poi, anche perché le uniche telecamere sono presenti soltanto lato monti.