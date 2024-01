Pescatori sportivi. Freschi presidente

Alessandro Freschi è il nuovo presidente dell’Associazione pescatori sportivi del porto di Viareggio. Si è tenuta l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali del triennio 2024-2026. L’associazione nata nel 2021, ha visto costantemente aumentare i suoi soci sino agli attuali 250 con la prospettiva di superare i 300 nel 2024. Un obiettivo ambizioso, ma importante "per creare un forte gruppo compatto che possa dire la sua con gli organi istituzionali e le autorità portuali competenti, al fine di tutelare i diritti degli appassionati pescatori sportivi". "Questa tradizione – dice il neo presidente – è minacciata dall’imminente cambiamento del quadro normativo, cambiamento che potrebbe limitare fortemente la possibilità di bambini, pensionati e diversamente abili, di praticare questo sport, sano e rispettoso dell’ambiente e dei suoi abitanti. Il nostro impegno è proiettato nella piena collaborazione alle autorità per cercare di trovare tutte le soluzioni. L’associazione è pronta a fare la sua parte con proposte concrete, ma non è disposta a non far sentire la sua voce". Sono risultati eletti nel nuovo consiglio direttivo: Alessandro Fabbrini, Sandro Battista, Stefano Casentini, Lugi Vagli, Giuseppe Martello, Andrea Nardi, Simone Lenzoni e Alessandro Freschi. Fra i consiglieri eletti l’assemblea ha incoronato presidente e responsabile legale Alessandro Freschi; vice Simone Lenzoni e segretario Andrea Nardi. Grande successo anche nel 2023 per il Trofeo Sampei organizzato sul Molo della Madonnina per gli under 14 anni con oltre 50 partecipanti: la terza edizione nell’estate 2024.